Компания Colorful выпустила системную плату iGame B850I MINI W OC V14, которая выделяется компактными размерами и белым цветом. Впрочем, не только этим.

Плата имеет формат Mini-ITX и выполнена в белом цвете полностью. Окрашены даже радиатор системы охлаждения, слоты для ОЗУ и почти все разъёмы.

Плата, как ясно из названия, опирается на чипсет B850, то есть предназначена для процессоров AMD AM5. Компания выделяет 10-слойный текстолит и 12-фазную подсистему питания. Также можно отметить наличие модуля Wi-Fi 7, что пока не так часто встречается у системных плат.

Система охлаждения, кстати, включает и небольшой вентилятор, которого не видно. Плата также получила два слота PCIe 5.0 x4 M.2, один из которых размещён на обратной стороне.

Стоимость новинки в Китае составляет около 240 долларов.