Toyota обновила компактный хетчбэк Glanza — бюджетная модель продается в Индии. Автомобиль, представляющий собой перелицованную версию Suzuki Baleno, получил полностью переработанную переднюю часть, расширенное оснащение и новый трёхцилиндровый двигатель.

Главное изменение — огромная решётка радиатора, занимающая почти всю переднюю часть бампера. По бокам её обрамляют глянцевые чёрные накладки и хромированные элементы. Дизайн стал заметно агрессивнее. Фары остались прежними, но получили пластиковые накладки, имитирующие дополнительные воздухозаборники. Эмблему Toyota перенесли на капот, освободив место для датчиков систем помощи водителю в центре решётки.

Остальная часть кузова практически не изменилась. В топовых комплектациях появились новые 16-дюймовые легкосплавные диски, а палитру пополнили оттенки Bluish Black и Digital Teal Green. Перечень оборудования расширили — максимальная комплектация теперь включает вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку с охлаждением, аудиосистему Clarion с шестью динамиками, медиасистему с 9-дюймовым экраном, проекционный дисплей и систему кругового обзора. Шесть подушек безопасности теперь входят в стандартное оснащение всех версий, а наиболее дорогая получила адаптивные системы помощи водителю второго уровня.

Под капотом — новый атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра с тремя цилиндрами. Он развивает 82 л. с. и 112 Нм крутящего момента — на 7 л. с. меньше, чем прежний четырёхцилиндровый мотор. Toyota рассчитывает компенсировать потерю мощности более низким расходом топлива. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой или пятиступенчатым «роботом» AMT. Также доступна версия на сжатом природном газе (CNG) мощностью 69 л. с., причём теперь её можно заказать с обеими трансмиссиями.

В Индии обновлённая Toyota Glanza уже доступна для заказа по цене от 700 тыс. до 1,1 млн рупий — примерно $7,5-11 тыс. или 615-970 тыс. рублей . Среди конкурентов Glanza — Tata Altroz, Hyundai i20 и Citroën C3. Пока неизвестно, получит ли аналогичные обновления южноафриканская версия модели, продающаяся под названием Toyota Starlet.