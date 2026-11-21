1,6 кВт и экран 4,3 дюйма за $640. Gigabyte встроила в блок питания дисплей больше, чем был у оригинального iPhone ⁠ 1

Gigabyte начала продажи блока питания AORUS P1600W AI TOP мощностью 1600 Вт, оснащённого встроенным 4,3-дюймовым LCD-дисплеем. В Китае новинку продают за $640. Экран диагонали превосходит дисплей оригинального iPhone, выпущенного в 2007 году.

Блок питания выполнен в корпусе длиной 160 мм и соответствует требованиям стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1. Он получил сертификат энергоэффективности 80 Plus Titanium и использует технологию GaN, позволяющую повысить плотность размещения компонентов. Gigabyte также использует японские конденсаторы. Конструкция — полностью модульная.

Встроенный дисплей Edge View отображает в реальном времени потребление энергии, напряжение, температуру и скорость вращения вентилятора. Кроме того, через Gigabyte Control Center на него можно выводить собственные изображения, GIF-анимации и видео в формате MP4.

Для питания видеокарт предусмотрены два кабеля 12V-2x6 с мощностью до 600 Вт каждый, а также два кабеля с двумя 8-контактными разъёмами на стороне источника и 16-контактным подключением к видеокарте. Это позволяет подключать до четырёх графических ускорителей при соответствующем распределении мощности: две карты с питанием до 600 Вт или четыре — до 300 Вт каждая.

Охлаждение обеспечивает 140-миллиметровый вентилятор с двойным шарикоподшипником, поддерживающий полупассивный режим работы и вращение в обратную сторону (для удаления пыли).