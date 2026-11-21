Один и тот же ноутбук под Linux может работать почти вдвое дольше, чем под Windows 11. Авторы PhoneBuff провели ряд свежих тестов ⁠ 8

После большого сравнения почти всех актуальных iPhone авторы канала PhoneBuff решили сравнить автономность ноутбуков в Windows и Linux.

Для этих целей они взяли свежую модель Dell XPS 13s на основе процессора Intel Core 5 320, как раз ориентированного именно на энергоэффективность. Windows 11 в этом случае сравнивали с Linux Fedora.

В течение большей части теста ноутбуки шли очень близко друг к другу, однако ближе к концу неожиданно появился явный фаворит.

Всё дело в нагрузке. Последним этапом стала игра Minecraft, которая нагрузила чип сильнее, чем то, что было в рамках теста ранее. В итоге всего за 45 минут ноутбук под управлением Windows 11 потерял последние 25% заряда и отключился. За это же время версия под управлением Linux просела с 27% до 13%. Впрочем, этих 13% надолго в рамках той же нагрузки, конечно, не хватило.

Авторы решили сравнить ноутбуки уже только в Minecraft, и вот тут разница уже проявилась вовсю. Когда разрядился ноутбук под управлением Windows 11, у версии с Linux было ещё 46%. В итоге время работы составило 3 часа 41 минута против 6 часов 31 минуты.

Дополнительный тест в VS Code также показал заметное преимущество Linux, хотя и чуть меньшее: 3 часа 44 минуты против 5 часов 50 минут.