Один и тот же ноутбук под Linux может работать почти вдвое дольше, чем под Windows 11. Авторы PhoneBuff провели ряд свежих тестов
Тестировали Dell XPS 13s
После большого сравнения почти всех актуальных iPhone авторы канала PhoneBuff решили сравнить автономность ноутбуков в Windows и Linux.
Для этих целей они взяли свежую модель Dell XPS 13s на основе процессора Intel Core 5 320, как раз ориентированного именно на энергоэффективность. Windows 11 в этом случае сравнивали с Linux Fedora.
В течение большей части теста ноутбуки шли очень близко друг к другу, однако ближе к концу неожиданно появился явный фаворит.
Всё дело в нагрузке. Последним этапом стала игра Minecraft, которая нагрузила чип сильнее, чем то, что было в рамках теста ранее. В итоге всего за 45 минут ноутбук под управлением Windows 11 потерял последние 25% заряда и отключился. За это же время версия под управлением Linux просела с 27% до 13%. Впрочем, этих 13% надолго в рамках той же нагрузки, конечно, не хватило.
Авторы решили сравнить ноутбуки уже только в Minecraft, и вот тут разница уже проявилась вовсю. Когда разрядился ноутбук под управлением Windows 11, у версии с Linux было ещё 46%. В итоге время работы составило 3 часа 41 минута против 6 часов 31 минуты.
Дополнительный тест в VS Code также показал заметное преимущество Linux, хотя и чуть меньшее: 3 часа 44 минуты против 5 часов 50 минут.