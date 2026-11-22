Lufthansa ускоряет внедрение спутникового интернета Starlink — к системе будут подключать по 10 самолетов в месяц

Lufthansa планирует ускорить оснащение самолётов спутниковым интернетом Starlink от SpaceX. Авиакомпания намерена устанавливать оборудование на 10 лайнеров ежемесячно. Об этом говорится во внутреннем обращении руководства к сотрудникам, посвящённом сокращению расходов и повышению прибыльности основного перевозчика.

Быстрый Wi-Fi на борту рассматривается не только как дополнительная услуга для пассажиров, но и как потенциальный источник дохода. Сейчас базовый доступ к интернету предоставляется бесплатно во всех классах обслуживания участникам программ Miles & More и владельцам Travel ID. При этом опыт конкурентов показывает, что наличие Starlink может стать преимуществом в борьбе за пассажиров: например, United Airlines ранее сообщала о заметном притоке клиентов благодаря высокоскоростному интернету на борту.

К 2029 году Lufthansa Group рассчитывает оснастить Starlink весь свой объединённый флот, насчитывающий около 850 самолётов. Программа охватит не только Lufthansa, но и дочерние авиакомпании группы: SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и Discover Airlines. Интернет будет доступен пассажирам всех классов.

Первый регулярный рейс Lufthansa с установленным Starlink состоялся 19 августа 2026 года на Airbus A320neo. До конца года группа планирует оборудовать около 50 самолётов. Чтобы не выводить лайнеры из эксплуатации ради интеграции Starlink, установку антенн будут совмещать с плановым техническим обслуживанием.