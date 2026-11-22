Китайская China Railway Signal & Communication Corporation (CRSC) получила разрешение на коммерческое использование первой в стране базовой станции мобильной связи без сотовой архитектуры. Сертификат сетевого доступа выдало Министерство промышленности и информатизации КНР.

В традиционных сотовых сетях каждая базовая станция обслуживает собственную зону покрытия. На границах таких зон сигнал может ослабевать, а при перемещении пользователя между ними возникают задержки и перебои из-за переключения между станциями. Кроме того, отдельные базовые станции не всегда эффективно координируют распределение ресурсов. Эти ограничения особенно критичны для промышленного оборудования, беспилотников и аварийно-спасательных служб, которым необходима стабильная связь.

В новой системе используется архитектура без сотовых ячеек. Несколько точек доступа объединяются в единую сеть, совместно передают и принимают сигналы, а затем обрабатывают их централизованно. В результате пользователь не привязан к одной базовой станции: ближайшие точки доступа обслуживают его совместно, а сетевые ресурсы динамически перераспределяются по мере перемещения.

По заявлению CRSC, такой подход обеспечивает более равномерное покрытие, снижает нагрузку на отдельные точки доступа и уменьшает количество переключений между базовыми станциями. Это должно быть полезно, например, при одновременном подключении большого количества беспилотников или работе нескольких спасательных команд. Технология также позволяет поддерживать связь на сложных маршрутах — в горной местности, среди плотной городской застройки и на протяжённых транспортных линиях.

Сейчас систему уже применяют в двух направлениях. В Циндао базовые станции установили в рамках проекта инфраструктуры для низковысотной авиации: сеть охватывает маршруты доставки грузов дронами, контроль охранных зон метро, островную логистику и прибрежное патрулирование. По данным компании, она помогает решить проблему слабого сигнала обычных сетей на высоте более 120 метров.

Второе направление — аварийно-спасательные операции. Оборудование можно быстро развернуть на месте происшествия, чтобы создать автономную сеть связи даже при отключении электричества и сбоях общедоступных сетей. Во время учений по ликвидации пожара на резервуаре система обеспечила бесперебойную связь между командным пунктом и спасательными подразделениями.

Разработка позиционируется как один из вариантов развития сетей связи следующего поколения — в том числе 6G.