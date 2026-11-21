Если критики однозначны в своем восприятии игры, то обычные игроки — нет

Пользователи далеко не в восторге от GTA VI — на Metacritic они оценили игру в 5,6 балла из 10

GTA VI стартовала с очень высокой оценкой на Metacritic — критики оценили игру в 99 баллов из 100. Но оценки самих игроков практически вполовину более сдержанные: всего 5,6 балла из 10. Это усредненный показатель более чем 67 тыс. пользователей.

Судя по отзывам, одна из главных причин недовольства — технические аспекты. Владельцы PS5 жалуются на регулярные вылеты, а пользователи Xbox — на низкую частоту кадров. На обеих консолях GTA VI работает с ограничением в 30 кадров в секунду.

Скриншот сайта Metacritic Источник изображения: Metacritic

Не меньше претензий и к самому игровому процессу. Некоторым игрокам не понравился медленный темп повествования и обилие бытовых заданий, влияющих на отношения главных героев. Вместо привычных погонь и перестрелок приходится покупать цветы для Лусии, ходить за продуктами и заниматься ремонтом. Кроме того, игра не всегда позволяет свободно нападать на прохожих и грабить случайных персонажей.

Впрочем, низкий пользовательский рейтинг пока не мешает коммерческому успеху GTA VI. По данным Take-Two, ещё до выхода игры было продано 32,5 млн копий, а выручка в первый день достигла $3,79 млрд.