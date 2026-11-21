Гипотезу Римана попытались доказать дважды с публикациями в один день: с ИИ и без него ⁠ 1

20 ноября в математическом сообществе практически одновременно оказались в центре внимания 2 независимые попытки доказать гипотезу Римана: одна с помощью искусственного интеллекта, другая — без него. Сначала сотрудник Anthropic Левент Альпёге рассказал о работе над математической задачей с использованием Claude. В тот же день президент Американского математического общества Рави Вакил неожиданно опубликовал предварительную версию доказательства обобщённой гипотезы Римана (GRH), предложенного математиком Алессандро Масулло. В отличие от первой, эта работа была полностью создана человеком.

Работу Масулло несколько месяцев проверял математик Брайан Конрад, который передавал автору подробные замечания. По словам Вакила, Конрад внимательно изучил доказательство и пока положительно оценивал его. Изначально планировалось ещё около года совместно дорабатывать текст в Стэнфорде, а затем передать его на проверку более широкому кругу специалистов. Однако Вакил решил не откладывать публикацию и представить текущую версию, рассчитывая, что математики смогут оперативно проверить рассуждения, формализовать их и при необходимости устранить небольшие пробелы.

Но уже через 8 часов после публикации ситуация изменилась: несколько математиков сообщили Вакилу об ошибках в предложенном доказательстве. Примечательно, что обнаружить их помогли разные модели искусственного интеллекта. Таким образом, работа, которую автор принципиально подготовил без ИИ, уже на этапе независимой проверки столкнулась с замечаниями, найденными при его помощи.

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Вакил подчеркнул, что все обнаруженные проблемы необходимо устранить к удовлетворению математического сообщества, прежде чем доказательство можно будет верифицировать. При этом он отдельно оговорил, что пока не берётся утверждать даже корректность предложенной Масулло стратегии доказательства. Публикация рукописи не означает, что обобщённая гипотеза Римана решена: работа по-прежнему нуждается в полноценной математической проверке.

Обобщённая гипотеза Римана — расширение классической гипотезы Римана, одной из самых известных нерешённых проблем математики. Она связана с распределением простых чисел и поведением специальных математических функций. Одновременное появление двух независимых попыток её доказательства — с помощью ИИ и исключительно человеческими методами — стало необычным событием для математического сообщества.