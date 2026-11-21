Если будет принято решение о строительстве в России токамака с реакторными технологиями — причем технический проект токамака уже завершён

Росатом замахнулся на «искусственное Солнце» — промышленный термоядерный синтез обещают к 2050-м годам, но при одном условии

Россия может выйти на промышленное применение термоядерного синтеза в качестве источника энергии уже в 2050-х годах. Для этого необходимо принять решение о строительстве собственного токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в обращении по случаю 20-летия международного проекта ИТЭР.

Российская программа развития атомной энергетики пятого поколения не ограничивается участием в международных исследованиях. В рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» Росатом разрабатывает собственную установку ТРТ. По словам Лихачева, технический проект токамака уже завершён, а ключевые элементы криогенного комплекса изготовлены. Сейчас в Троицке исследуют способы создания литиевой защиты первой стенки установки, которая должна выдерживать экстремальные температуры при работе с плазмой.

Согласно дорожной карте, физический запуск ТРТ может состояться в следующем десятилетии. Если после этого будет принято решение о строительстве установки с реакторными технологиями, промышленное применение термоядерного синтеза может стать реальностью в 2050-х годах.

Отдельно Лихачев подчеркнул, что Россия продолжает участвовать в проекте ИТЭР, несмотря на политическую напряжённость. Международное соглашение о создании организации было подписано 21 ноября 2006 года семью участниками, включая Россию. Цель проекта — экспериментально подтвердить возможность получения энергии за счёт управляемого термоядерного синтеза. В Росатоме считают, что накопленные в рамках ИТЭР разработки и технологии помогут и при создании отечественного ТРТ.