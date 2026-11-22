Финская компания Iceye, один из крупнейших европейских разработчиков спутников радиолокационной разведки, предложила более $2,2 млрд за итальянского производителя ракет Avio. Сделка должна объединить две ключевые части космической отрасли: Iceye разрабатывает и эксплуатирует спутники, а Avio выпускает ракеты Vega C. В случае успеха компания получит возможность строить собственные аппараты и обеспечивать им доступ в космос, не полагаясь на сторонних операторов запусков. Avio подтвердила, что получила предложение: её совет директоров рассматривает условия сделки.

Avio производит ракету Vega C, способную выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 3,3 т. С 2022 года ракета успешно стартовала 7 раз из 8. Компания также участвует в европейской программе Vega, отвечает за окончательную сборку ступеней и в последнее время постепенно забирает у французской Arianespace маркетинг, продажи и организацию запусков.

Источник изображения: ESA-CNES-Arianespace/Optique Vidéo du CSG-S. Martin

Iceye уже построила и запустила 84 радиолокационных спутника. Такие аппараты позволяют получать изображения поверхности Земли ночью и сквозь облака. Компания продаёт данные коммерческим заказчикам и государствам, а также поставляет спутники непосредственно национальным правительствам. После последнего раунда привлечения средств в июне её оценка превысила $12 млрд. В Iceye объясняют интерес к Avio необходимостью укрепить европейскую независимость в космосе и обороне: собственные ракеты позволят компании лучше контролировать график запусков и расширять производство спутниковых группировок.

Потребность в таких запусках может заметно вырасти. В прошлом месяце Iceye вместе с другой финской компанией Nokia объявила о планах создать низкоорбитальную спутниковую сеть для европейской связи, прежде всего в интересах обороны и безопасности. Компании рассчитывают начать выводить по 50 спутников ежегодно с 2028 года, хотя пока не раскрыли общую численность будущей группировки и параметры связи. Для сравнения: действующая сеть Starlink насчитывает более 11 000 спутников.

Покупка Avio может дать Iceye собственный канал запуска, но экономическая сторона сделки не так однозначна. Выделенный запуск Vega C оценивается примерно в $55 млн — почти столько же стоит запуск более мощной Falcon 9. При этом большинство спутников Iceye до сих пор отправлялись в космос попутно с другими аппаратами в миссиях SpaceX: место для спутника сопоставимого размера обходилось примерно в $700 000. По оценке авторов материала, даже с учётом возможной экономии после объединения компаний запуск аппарата Iceye на Vega C мог бы стоить в 2–3 раза дороже нынешнего попутного запуска. Зато Avio получила бы инвестиции для наращивания производства: сейчас семейство Vega совершает в среднем менее 3 запусков в год, а коммерческих заказов помимо европейских государственных и космических программ у него немного.

Сделка вписывается в более широкую тенденцию: спутниковые компании всё чаще стремятся контролировать не только аппараты, но и средства их доставки на орбиту. SpaceX развивает Starlink вместе с собственными ракетами Falcon 9 и Starship, а американская Rocket Lab после запуска своей ракеты Electron расширила бизнес производством спутников. Iceye также готовится к периоду, когда доступ к запускам может стать сложнее: SpaceX намерена постепенно свернуть программу попутного вывода спутников после 2028 года, отдавая приоритет собственным проектам.