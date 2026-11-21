30 вентиляторов, куча проводов и всего 32 °C под нагрузкой: энтузиаст устроил бардак в корпусе, но его альтернативный подход к охлаждению GeForce RTX 5090 оказался эффективным ⁠ 3

Владелец видеокарты Gigabyte RTX 5090 Aorus Xtreme Waterforce решил улучшить охлаждение системы, установив в компьютер сразу 30 вентиляторов. Необычным подходом к охлаждению видеокарты он поделился на форуме Reddit. В результате температура держалась в среднем на уровне 32–35 °C во время тестов 3DMark.

Для реализации проекта энтузиаст использовал корпус Corsair 7000D Airflow, магнитные крепления для вентиляторов и систему управления их скоростью вращения. Вентиляторы работали на разных оборотах, обеспечивая дополнительный поток воздуха через радиатор штатной системы жидкостного охлаждения видеокарты. На фото нет вентиляторов, но множество кабелей и проводов дают вполне наглядное представление о том, насколько охлаждение получилось громоздким. Чтобы не запутаться в проводах, владелец использовал цветные метки.

Согласно опубликованным результатам, RTX 5090 в стандартном режиме работы, без снижения напряжения и разгона, показала среднюю температуру 33 °C в Steel Nomad, набрав 14 938 баллов при 149,38 FPS. В Time Spy Extreme результат составил 23 899 баллов при средней температуре 35 °C, а в обычном Time Spy видеокарта набрала 39 718 баллов, нагревшись в среднем до 32 °C.

Мониторинг также показал, что память GDDR7 работала на скорости 28 Гбит/с и нагревалась максимум до 49 °C во время продолжительных нагрузок. Частота графического ядра достигала 3052 МГц.

По сравнению с другими владельцами RTX 5090, результаты которых представлены в таблицах 3DMark, необычная система охлаждения позволила добиться прироста производительности почти на 7%. Это не рекорд, но прирост получен без изменения штатных параметров питания и напряжения. Впрочем, 30 вентиляторов ради нескольких процентов производительности и низких температур — решение явно не для тех, кто ценит аккуратную сборку и тишину.