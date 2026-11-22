«Ого! Это круто!», «Я думал, что это ИИ», «Графика лучше, чем в GTA 6». Новая визуализация Tesla впечатлила пользователей ⁠ 1

Компания запустила обновление Full Self-Driving версии 15, главным новшеством которого стала генеративная визуализация в реальном времени. Система создаёт вид с произвольной виртуальной камеры, расположенной над автомобилем, и показывает окружающую обстановку почти как живую картинку.

Важно, что визуализация работает даже при выключенном FSD, а также отображает предстоящие повороты навигации прямо на экране. Одновременно Tesla заявила о 25-кратном улучшении обработки критических ситуаций безопасности и более точном распознавании знаков, животных, мусора и ям.⁠

Обновление уже вызвало бурную реакцию среди владельцев. Известный обозреватель Tesla Сойер Меррит написал, что «визуализации в FSD V15 просто потрясающие» и что «Tesla просто сделала отличную работу с этим апдейтом». Многие пользователи отметили резкий скачок качества картинки по сравнению с предыдущими версиями:

Создаётся ощущение, будто за машиной следит беспилотник;

Зачем играть в GTA 6, когда можно просто ездить на ней в реальной жизни?;

Ущипните меня кто-нибудь — это просто чертовски безумно! Не могу поверить, что моя новая Model Y будет напичкана такими технологиями;

Графика лучше, чем в GTA;

Ого! Это круто;

Должен признаться, я это увидел и просто предположил, что это ИИ, пока не посмотрел видео Tesla. Это безумие.

Еще одна функция — Speed Camera Slowdown. FSD теперь может автоматически снижать скорость при обнаружении камеры контроля скорости. Водитель вправе отменить замедление нажатием на педаль акселератора или увеличением установленного скоростного профиля. Если дважды отменить замедление возле одной и той же камеры, автомобиль сохранит её местоположение и в дальнейшем перестанет автоматически сбрасывать скорость на этом участке. Управлять сохранёнными точками можно через меню Controls → Service → Manage Saved Locations.

Третье нововведение называется Bike Rack Mode. Оно позволяет активировать FSD (Supervised), даже если на автомобиле установлен велосипедный багажник или аналогичное навесное оборудование на фаркопе. При включённом режиме автомобиль останавливается рядом с пунктом назначения и не выполняет движение задним ходом. Одновременно отключаются функции Autopark и Summon, а также звуковые сигналы и предупреждения, связанные с манёврами задним ходом.