Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю с Международной космической станции. О завершении миссии сообщила SpaceX на своей странице в X: «Приводнение Dragon подтверждено. 35-я коммерческая миссия SpaceX на МКС завершена».

Корабль прибыл на орбитальную станцию 15 октября, доставив более 2,8 т грузов и оборудования для научных исследований. Среди них были материалы для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на выращивание и функционирование трёхмерных моделей сердечной ткани.

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Отстыковка Cargo Dragon от МКС состоялась 20 ноября в 20:05 по московскому времени. После этого корабль провёл в автономном полёте более суток, прежде чем приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии. На Землю аппарат доставил результаты научных экспериментов, проведённых экипажем станции, а также другие материалы, которые невозможно полноценно исследовать непосредственно на орбите.

Cargo Dragon остаётся одним из немногих грузовых кораблей, способных возвращать на Землю значительные объёмы оборудования и результатов исследований. Другой американский аппарат снабжения — Cygnus компании Northrop Grumman — такой возможности не имеет: при завершении миссии он сгорает в плотных слоях атмосферы вместе с отходами и ненужным оборудованием, вывезенными с МКС.