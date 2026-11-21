Президент США уже отрегулировал автомобильную отрасль, сейчас он взялся за ЦОД

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запретить американским компаниям строить центры обработки данных в других странах. Альтернативой полному запрету может стать специальный налог настолько высокого размера, что зарубежные проекты потеряют экономический смысл. Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Axios.

Трамп объясняет инициативу стремлением удержать развитие инфраструктуры искусственного интеллекта внутри США. По его словам, американские технологические компании зарабатывают достаточно, чтобы вкладываться в местные проекты и помогать принимающим их сообществам снижать расходы. «У них полно денег. Забирайте их», — заявил президент, говоря о возможных финансовых требованиях к разработчикам дата-центров.

Однако идея появилась на фоне растущего сопротивления строительству таких объектов внутри страны. В США уже более 500 мораториев и ограничений на возведение дата-центров: местные власти и жители обеспокоены нагрузкой на энергосистему и инфраструктуру. В результате запрет на зарубежное строительство может ещё сильнее осложнить расширение мощностей американских компаний.

Ещё один мотив инициативы связан с Китаем. По словам Трампа, китайские ИИ-компании используют законодательную лазейку: получают доступ к зарубежным дата-центрам, где могут работать ускорители, поставки которых непосредственно в Китай ограничены американскими экспортными правилами. В частности, речь идёт об ускорителях Nvidia Blackwell и будущих Vera Rubin.

Впрочем, для введения запрета есть несколько очевидных препятствий. Во-первых, введение федеральных налогов относится к полномочиям Конгресса, поэтому Белому дому будет непросто самостоятельно установить обещанный «огромный налог». Во-вторых, зарубежные дата-центры нужны американским компаниям для соблюдения требований местного законодательства о хранении данных и сокращения задержек при обслуживании пользователей в других регионах. Если запрет появится, компании могут потерять часть международного рынка.