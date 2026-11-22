Аккумулятор на 6500 мА·ч и дизайн в стиле Samsung Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 18 Pro Max. Представлен смартфон Doogee Note 70

Компания Doogee раскрыла дизайн и основные характеристики смартфона Note 70. Устройство получит основной экран диагональю 6,71 дюйма и дополнительный дисплей размером 1,8 дюйма на задней панели.

Блок камер с тремя вертикально расположенными модулями напоминает оформление Samsung Galaxy S26 Ultra, а небольшой квадратный экран рядом с ним повторяет концепцию Xiaomi 18 Pro Max. Смартфон показали в двух вариантах расцветки: тёмно-фиолетовом и серебристом.

Источник изображения: gizmochina // Doogee

В основу Doogee Note 70 ляжет однокристальная система Unisoc T7250, рассчитанная на недорогие смартфоны с поддержкой 4G. Устройство оснастят аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч, основной камерой разрешением 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Смартфон будет работать под управлением Android 17. Покупателям предложат три конфигурации памяти: 4/128, 6/128 и 6/256 ГБ.

Источник изображения: gizmochina // Doogee

Пока Doogee не раскрыла стоимость и дату выхода Note 70. Также остаются неизвестными тип матрицы, разрешение и частота обновления обоих дисплеев. Отметим, что ранее дополнительные экраны на задней панели компания использовала преимущественно в защищённых смартфонах, например Doogee S200 Plus с 1,32-дюймовой AMOLED-панелью.