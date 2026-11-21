Оказалось, планета могла бы миллиарды лет обходиться без растений, животных и бактерий, сохраняя океаны и комфортную температуру, но практически без кислорода в атмосфере

Как выглядела бы Земля, если бы жизнь никогда не появилась: учёные провели мрачную симуляцию ⁠ 1

Учёные смоделировали эволюцию Земли на протяжении 5 млрд лет в альтернативном сценарии, в котором жизнь никогда не возникла. Результат оказался неожиданным: без биологии планета не превратилась бы в «безжизненную раскалённую пустыню» или «ледяной шар». Она могла бы сохранять жидкую воду на поверхности и пригодные для жизни температуры на протяжении миллиардов лет. Основное отличие от современной Земли — практически полное отсутствие кислорода в атмосфере.

Астробиолог Саманта Гилберт-Джанизек из Вашингтонского университета совместно с коллегами разработала комплексную модель, учитывающую взаимодействие ядра, мантии, земной коры, океанов и атмосферы. Всего в расчёты включили 19 физических и геохимических характеристик планеты, в том числе внутренний тепловой поток, движение тектонических плит, химический состав океана и температуру поверхности. Модель отслеживала обмен веществами между различными оболочками Земли, а также изменение светимости Солнца.

Расчёты показали, что средняя температура поверхности безжизненной Земли оставалась бы в пределах 285–297 К (12–24 °C). Это происходило несмотря на то, что за 4,5 млрд лет светимость Солнца увеличилась почти на 30%. Количество воды в океанах также сохранялось на сопоставимом уровне. Таким образом, для поддержания условий, при которых на поверхности планеты существует жидкая вода, присутствие жизни оказалось необязательным.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Основным механизмом климатической стабилизации выступал карбонатно-силикатный цикл — естественный круговорот углерода между атмосферой, океаном и земной корой. Дождевые осадки и вода разрушают силикатные породы, связывая углекислый газ. Часть углерода переносится в океан, осаждается в виде карбонатов и вместе с тектоническими плитами уходит в недра. Вулканическая деятельность возвращает углекислый газ в атмосферу. Этот механизм создаёт отрицательную обратную связь: при повышении температуры ускоряется выветривание пород, которое способствует снижению концентрации CO₂ и ослаблению парникового эффекта. В модели именно этот геологический процесс удерживал климат в подходящих для жидкой воды пределах без участия живых организмов.

Кислород, напротив, практически не накапливался бы в атмосфере. На современной Земле его массовое появление связано с фотосинтезом, в том числе деятельностью цианобактерий, которые начали выделять кислород задолго до появления сложных организмов. Без фотосинтеза у модели не было биологического источника этого газа. Однако для астрономов отсутствие кислорода не означает, что планета непригодна для жизни: в подобных исследованиях главным критерием обитаемости считается возможность существования жидкой воды на поверхности, а не наличие кислородной атмосферы.

Результаты затрагивают гипотезу Геи, согласно которой живые организмы взаимодействуют с окружающей средой и могут поддерживать условия, благоприятные для существования биосферы. Новая работа не опровергает возможность такого влияния: жизнь действительно способна усиливать климатическую стабильность. Однако расчёты показывают, что для её поддержания необязательно биологическое регулирование — достаточную стабилизацию может обеспечивать геохимия самой планеты. При этом авторы признают ограничения модели: она предполагает существование тектоники плит на протяжении всей истории Земли, упрощает океаническую химию и не учитывает атмосферную утечку газов.

У исследования есть и практическое значение для поиска жизни за пределами Солнечной системы. Если экзопланета обладает океанами и умеренной температурой, то это ещё не означает, что на ней есть организмы: аналогичные условия могут возникать исключительно благодаря геологическим процессам. Разработанная модель позволяет рассчитывать эволюцию атмосферы и создавать спектры отражённого света — данные, которые астрономы смогут сопоставлять с наблюдениями экзопланет земной группы. В перспективе это поможет отличать действительно биологические признаки от атмосферных особенностей, которые способны возникать и без жизни. В частности, такая работа важна для будущего космического телескопа Habitable Worlds Observatory, предназначенного для поиска и изучения потенциально обитаемых планет у звёзд, подобных Солнцу.