Миллионы планет и коричневых карликов могут обнаружиться благодаря следующему крупному релизу данных космического телескопа Gaia, однако обнаружить спутник звезды и определить его характеристики — не одно и то же.

Международная группа астрономов подготовила специальный каталог из 15 120 984 искусственно смоделированных систем. Он позволит заранее проверить методы поиска и восстановления орбит по данным Gaia DR4 — четвёртого выпуска каталога наблюдений европейского космического телескопа, который должен впервые предоставить астрометрические измерения отдельных эпох для миллиардов источников.

Каталог получил название Epochalypse. В основу легли 5 040 328 звёзд главной последовательности из каталога G23H, расположенных не дальше 500 световых лет от Солнца. Для каждой звезды создали 3 варианта системы: без спутников, с одним спутником и с двумя. Массы смоделированных объектов охватывают диапазон от массы Марса до 80 масс Юпитера, а большие полуоси орбит — от 0,03 до 100 астрономических единиц. Последний параметр показывает среднее расстояние спутника от звезды в масштабе орбиты. В выборку включили и объекты, которые Gaia, вероятно, не сможет обнаружить: это позволяет проверить не только эффективность поиска, но и количество ложных срабатываний. Для каждой системы исследователи сохранили исходные параметры, поэтому результаты работы алгоритмов можно сравнивать с точными характеристиками смоделированных объектов.

Источник изображения: arXiv:2611.06915 [astro-ph.EP]

Для проверки каталога команда запустила алгоритм, который ищет периодические изменения положения звезды, вызванные гравитационным воздействием спутника. Расчёт учитывал особенности наблюдений Gaia: количество измерений для каждой звезды, направление сканирования телескопа и ожидаемый уровень шума. В результате обнаружилась принципиальная проблема длительных орбит. Если спутник обращается вокруг звезды дольше, чем продолжается наблюдательная программа Gaia, то телескоп может зафиксировать изменение траектории звезды, но не успевает пронаблюдать достаточно большую часть орбиты, чтобы определить её период. Получается, что присутствие спутника подтверждается, а его орбитальные параметры остаются неопределёнными.

Для Gaia DR4 расчётный период наблюдений составляет около 5,5 лет. Наиболее благоприятными для обнаружения спутников оказались орбиты с периодом около 3,9 года. За пределами этого диапазона способность определять период обращения быстро ухудшается, хотя астрометрический сигнал продолжает регистрироваться. В смоделированной выборке из 439 503 потенциально обнаружимых систем с одним спутником алгоритм выявил 204 308 значимых периодических сигналов: в 106 339 случаях удалось локализовать период обращения, а в 97 969 — нет. Ещё в 42 771 системе обнаружились признаки спутника по ускорению движения звезды, но определить период по ним не удалось.

Авторы также сопоставили результаты с отдельным прогнозом выхода Gaia DR4. В этой модели из 29 129 систем с признаками сигнала экзопланеты только 1938 получили достаточно точные оценки периода и массы. Ещё 27 191 система показала значимый сигнал, но не позволила полноценно определить параметры орбиты. Это примерно в 14 раз больше объектов с обнаруженным спутником, чем с полностью охарактеризованной орбитой. Причём оценка может быть заниженной: в той модели рассматривались только орбиты с периодами до 7 лет.

Каталог Epochalypse, программный код для его создания и учебные материалы по моделированию орбит опубликованы в открытом доступе. Они позволят астрономам сравнивать разные алгоритмы на одинаковых данных с заранее известными параметрами спутников, а после выхода Gaia DR4 — проверять их уже на реальных наблюдениях. Главная задача такой подготовки — научиться отличать простое обнаружение спутника от полноценного определения его массы и орбиты.