США расширяют цифровую блокаду Китая — сначала Huawei, а теперь и телефонные номера ⁠ 2

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила China Mobile, China Telecom, China Unicom и другим китайским провайдерам, использующим интернет-протоколы для передачи голосовых данных, напрямую получать доступ к американским телефонным номерам. Решение принято в рамках ужесточения мер против мошеннических звонков и угроз кибербезопасности, связанных с китайскими телекоммуникационными компаниями.

Речь идёт о так называемых номерных ресурсах США, которые позволяют операторам самостоятельно получать телефонные номера для предоставления услуг VoIP, а не использовать посредников. Такой доступ снижает издержки и позволяет реализовывать дополнительные функции связи. По мнению FCC, ограничение прямого доступа поможет затруднить деятельность злоумышленников и распространение незаконных robocall-звонков.

«Этим решением FCC укрепляет нашу первую линию обороны против злоумышленников и незаконных автоматизированных звонков», — заявил председатель комиссии Брендан Карр. Ограничения стали очередным шагом Вашингтона по сокращению присутствия китайских телекоммуникационных компаний в американской инфраструктуре. Ранее FCC уже запретила China Mobile, China Telecom и China Unicom предоставлять международные телекоммуникационные услуги в США.

Параллельно регулятор рассматривает дополнительные ограничения для интернет-провайдеров, использующих оборудование компаний из американского списка угроз национальной безопасности (в него входят Huawei и ZTE). Среди обсуждаемых мер — отзыв ранее выданных разрешений на использование американских телефонных номеров, запрет на подключение к сетям США и ограничения на эксплуатацию дата-центров. Кроме того, с декабря 2028 года китайским лабораториям будет запрещено тестировать электронику для американского рынка.

Ужесточение мер происходит на фоне обвинений в кибершпионаже. В конце 2024 года американские власти заявили, что группировка Salt Typhoon, связанная с Китаем, проникла в сети американских телекоммуникационных компаний и похитила данные о звонках пользователей. ФБР ранее предупреждало, что эта угроза сохраняется. Пекин отвергает обвинения в шпионаже и критикует американские ограничения, называя их препятствием для нормального экономического сотрудничества.