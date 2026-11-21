Теперь вычислительные задачи можно запускать сразу на нескольких спутниках, не ограничиваясь ресурсами одного аппарата

Американская компания Sophia Space впервые испытала программную платформу для распределённых вычислений непосредственно на орбите. Система Sophia Orbital Operating System (SOOS) развернулась на борту двух спутников канадской компании Kepler Communications и объединила их процессоры в общую вычислительную сеть. Главным результатом испытания стала успешная связь между двумя аппаратами через оптический канал.

Задача SOOS — распределять вычислительную нагрузку между несколькими спутниками, чтобы обрабатывать данные непосредственно на орбите, а не передавать всю информацию на Землю или привязывать вычисления к одному аппарату. Основой платформы служит Kubernetes — программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет развёртывать приложения и управлять ими сразу на группе компьютеров. Sophia разрабатывает SOOS как базовый программный слой для будущих орбитальных вычислительных модулей TILE.

Источник изображения: Sophia Space

Испытание проходило в несколько этапов. Сначала Sophia передала альфа-версию SOOS на процессор первого спутника Kepler. Программа проверила собственную работоспособность, скопировала себя ещё на 2 процессора и сформировала локальную сеть, оставив четвёртый процессор в резерве. Затем система перешла через оптический канал связи на второй спутник и повторила процедуру. На каждом аппарате использовались 3 процессора, а четвёртый оставался резервным. Платформа также предусматривает встроенные механизмы безопасности и тройное резервирование.

Спутники Kepler серии Tranche 1 уже оснащены вычислительными системами на 4 процессорах Nvidia Jetson Orin каждый. Kepler сообщила об этом оборудовании ещё в марте. По словам сооснователя и генерального директора Sophia Space Роба ДеМилло, совпадение типа и количества процессоров с конфигурацией первых модулей TILE оказалось случайным. SOOS добавляет к этому оборудованию программный уровень, позволяющий координировать вычисления между разными аппаратами так, словно они работают как единая система.

Компания рассчитывает использовать платформу для запуска моделей искусственного интеллекта непосредственно на орбите. Среди возможных задач — предупреждение о ракетных пусках, наблюдение за морской обстановкой, реагирование на стихийные бедствия, анализ погодных данных и поддержка производства в космосе. При этом Sophia уже продлила контракт с Kepler, включив в него платные услуги вычислений: у компании есть один подписанный клиент и ещё один потенциальный заказчик. Названия клиентов не раскрываются, а оплата взимается за использование графических процессоров и доступ к вычислительным ресурсам по модели, аналогичной работе наземных дата-центров.

До создания собственной орбитальной вычислительной инфраструктуры Sophia предстоит испытать в космосе пассивно охлаждаемое оборудование TILE. Отправку первых таких модулей на орбиту компания планирует в 2028 году. Следующая крупная задача — наладить производство, способное выпускать тысячи серверов ежемесячно.