Предзаказы выросли в 2,7 раза, а серия Reno разошлась тиражом более 140 млн устройств

Новейшие смартфоны Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro моментально стали хитом в Китае: спрос на них значительно превысил ожидания⁠

Продажи серии Oppo Reno 17 превзошли ожидания производителя. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, в день старта продаж количество предварительных заказов оказалось в 2,7 раза выше, чем у предыдущего поколения.

После выхода на рынок новинки также опередили все другие Android-смартфоны, представленные в тот же период, и стали самыми продаваемыми моделями среди них. При этом точные объёмы продаж пока не раскрываются.

Инсайдер также сообщил, что совокупные мировые продажи всей линейки Oppo Reno превысили 140 млн устройств. Серия традиционно занимает сильные позиции в своём ценовом сегменте, а новое поколение, судя по первым результатам, продолжает эту тенденцию.

Смартфоны Reno 17 официально поступили в продажу 20 ноября. Линейка включает стандартную модель на базе однокристальной системы Snapdragon 7 Gen 4 и версию Pro с Dimensity 8550. Одной из главных особенностей устройств стала поддержка съёмки в разрешении 4K с использованием телеобъектива на разных фокусных расстояниях.