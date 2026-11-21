Новая схема усложняет не только заправку Starship, но и работу самого Orion: корабль придётся использовать в конфигурации, для которой он изначально не проектировался

NASA обновило архитектуру лунной программы Artemis. Согласно новому плану Starship компании SpaceX будет заправляться на низкой околоземной орбите, после чего состыкуется с кораблём Orion. Затем Starship обеспечит разгон связки к Луне, а уже на лунной орбите 2 из 4 астронавтов перейдут в посадочный корабль и отправятся на поверхность. Для Blue Origin предусмотрена другая схема: её посадочный модуль Blue Moon будет доставлен к Луне с помощью отдельных разгонных ступеней.

Одна из главных проблем SpaceX — количество запусков, необходимых для заправки Starship на орбите. На заседании комиссии по безопасности NASA бывший астронавт Чарли Прекорт оценил потребность в 22 полётах заправочных версий корабля. Илон Маск с этим не согласился: по его словам, достаточно 6–8 запусков. Пока обе цифры остаются оценками — эффективность перекачки криогенного топлива и его потери при хранении на орбите ещё предстоит проверить. При этом оценка в 22 запуска прозвучала до объявления обновлённой архитектуры, которая должна сократить потребность Starship в топливе.

Источник изображения: NASA

Новая схема создаёт дополнительные технические задачи и для Orion. Корабль, разработанный Lockheed Martin, изначально не рассчитывали использовать в такой конфигурации: при полёте к Луне он будет состыкован со Starship и получит ускорение в противоположном направлении. Вместо предусмотренных проектом 0,1–0,15 G нагрузка может достигать 0,8–1 G. Европейскому космическому агентству и Airbus придётся модифицировать топливные баки служебного модуля, чтобы жидкое топливо не перемещалось к газовым входам при изменении направления ускорения.

Дополнительные риски связаны с испытаниями на околоземной орбите. Orion придётся провести там значительно больше времени, чем предусматривалось первоначальным планом: инженеры изучают перегрев корабля, нагрузку на электронику и вероятность столкновения с космическим мусором. NASA рассчитывает использовать Artemis III в 2027 году для проверки стыковки Orion с лунными модулями, а первую высадку астронавтов в рамках Artemis IV по-прежнему планирует на 2028 год.