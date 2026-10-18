Китайский аналог Nvidia DGX Spark и AMD Ryzen AI Halo с чипом без GPU. Мини-ПК Sipeed MaixStation поместится даже в карман

Не только AMD и Nvidia могут создать мини-ПК для ИИ с большим объёмом оперативной памяти. Китайский мини-ПК Sipeed MaixStation предлагает в целом всё то же самое, хотя, конечно, со рядом оговорок.

Самое главное, что тут имеется 128 ГБ ОЗУ LPDDR5X, что и нужно в случае задач ИИ. В основе тут лежит чип Axera AX8860P. Это новый процессор, который содержит 16 ядер Cortex-A55, фирменный NPU с производительностью до 256 TOPS в режиме FP4. Важно, что GPU у этого чипа, похоже, попросту нет. Зато пропускная способность памяти составляет 273 ГБ/с. Чип, к слову, производится по нормам 6 нм.

Важно, что за такой мини-ПК, как ожидается, будут просить 4000 долларов, тогда как DGX Spark с 64 ГБ памяти стоит на 1000 долларов больше.

Sipeed утверждает, что протестировала свою новинку в Qwen 27B и получила на 25% более высокую скорость предварительного заполнения и на 30% более высокую скорость декодирования, чем Nvidia DGX Spark.

Ещё можно выделить габариты. Мини-ПК имеет размеры всего 11 х 11 х 3 см и потребляет всего 40 Вт.