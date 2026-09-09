Представлены iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Обновлено: российские цены уже объявлены.

Apple официально представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Одним из заметных изменений стала новая цветовая палитра из четырех вариантов, главным из которых называют глубокий оттенок «Темная вишня».

Также смартфоны доступны в серебристом, черном и светло-голубом цветах — яркий оранжевый, использовавшийся в предыдущем поколении, из линейки убрали.

Флагманы получили новейший процессор Apple A20 Pro, созданный по более современному 2-нанометровому техпроцессу. Чип должен обеспечить прирост производительности и эффективности. О нём мы расскажем подробно в отдельной заметке.

Но в этот раз Apple особенно много внимания уделяет искусственному интеллекту. Обновленная Siri стала одной из главных программных новинок поколения: голосовой помощник получил более продвинутые AI-возможности, включая более естественное взаимодействие и выполнение сложных последовательных действий. Именно новая Siri AI должна стать одним из главных аргументов Apple в борьбе с Google и OpenAI на рынке ИИ. К сожалению, русский язык не поддерживается.

iPhone 18 Pro держит заряд на одном уровне с iPhone 17 Pro Max. У версии Pro Max заявлены 45 часов воспроизведения видео. В целом Apple обещает до 24 часов работы у 18 Pro и до 30 часов у 18 Pro Max.

За 15 минут смартфон должен зарядиться по проводу до 50%, что является большим скачком. Кроме того, обещана отличная система охлаждения.

Apple заявила, что камеру в этот раз вывели на новый уровень. Переменная диафрагма появилась в основной 48-мегапиксельной камере. Да, впервые в истории линейки появилась возможность регулировать диафрагму — от этого зависит, сколько света попадает на сенсор и насколько сильно размывается фон. По уровню контроля это уже ближе к профессиональным камерам, чем к обычным смартфонам.

Apple заявила, что сделанные фотографии можно будет корректировать по самым разным параметрам, уже после того, как вы сделали само фото.

Кроме того, обновили и уменьшили Dynamic Island, который может отображать информацию о трех приложениях.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют от 1200 и 1300 долларов соответственно. В линейке есть версии на 2 ТБ.