Российские цены на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo назвал Яндекс Маркет

Яндекс Маркет первым раскрыл цены на новые смартфоны Apple в России. iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тысяч рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 тысяч, а ожидаемый складной iPhone Duo — от 245 тысяч рублей. Покупателям предложат разные цвета, включая бургунди и небесно-голубой.

Предзаказ на Маркете начнется 10 сентября. Оплатить покупку можно будет частями через «Сплит», а также оформить страховку от повреждений. Продажи iPhone 18 Pro с доставкой или получением в пункте выдачи ожидаются после 26 сентября. Вместе со смартфонами будут доступны аксессуары Commo — собственного бренда «Яндекс Фабрики».

Яндекс Маркет добавляет, что интерес россиян к iPhone остается значительно выше, чем к основным конкурентам. С января по август запросы об iPhone в Поиске Яндекса в среднем встречались в 2,2 раза чаще, чем о Samsung, и более чем в пять раз чаще, чем о Xiaomi. В прошлом году в день презентации iPhone 17 пользователи сделали около 320 тысяч запросов, а на следующий день — уже около 500 тысяч.

Напомним, ранее Apple официально представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с камерой, оснащенной переменной диафрагмой, а также iPhone Duo.