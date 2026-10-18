Шведские исследователи научили ИИ обнаруживать спрятанные пистолеты с помощью Wi-Fi

Ни камер, ни рамок не нужно

Исследователи Шведского агентства оборонных исследований (FOI) разработали систему искусственного интеллекта WiFireNet, способную обнаруживать скрытые пистолеты с помощью обычных сигналов Wi-Fi. Технология анализирует изменения радиосигнала при взаимодействии с предметами и может стать альтернативой видеокамерам и традиционным металлодетекторам.

В основе метода лежит анализ информации о состоянии канала связи (Channel State Information, CSI). Когда радиосигнал Wi-Fi встречает на пути предмет, он проходит сквозь него и отражается от его поверхности. Характер этих изменений зависит от формы и материала объекта. Система WiFireNet анализирует полученные данные с помощью ИИ, чтобы определить, присутствует ли в зоне наблюдения скрытый пистолет.

Комплекс состоит из передатчика Wi-Fi, приёмника и, собственно, модели ИИ WiFireNet. Передатчик создаёт радиосигнал, приёмник регистрирует его изменения, а алгоритм обрабатывает собранную информацию и выявляет характерные признаки объекта. Такой подход не требует, чтобы человек демонстрировал оружие на камеру или проходил через рамку металлодетектора.

Исследование относится к развивающемуся направлению применения беспроводных сетей для обнаружения объектов и распознавания присутствия людей. Ранее учёные уже демонстрировали, что анализ сигналов обычных Wi-Fi-роутеров позволяет идентифицировать людей с высокой точностью. WiFireNet развивает эту идею применительно к задачам безопасности.