Intel перезагрузилась на 80%, но уйдут годы, чтобы догнать TSMC

Глава Intel заявил о завершении 80% реструктуризации компании

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что масштабная реорганизация компании завершена примерно на 80%. В интервью японскому изданию Nikkei он сообщил, что с момента назначения на пост главы компании в марте 2025 года заменил большую часть руководства. Intel пытается восстановить позиции в производстве передовых чипов и укрепить конкурентоспособность на рынке решений для искусственного интеллекта.

Intel перезагрузилась на 80%, но уйдут годы, чтобы догнать TSMC
Источник изображения: ИИ Gemini

Тан привлёк к работе нескольких новых руководителей, в том числе бывшего генерального директора SK hynix Ли Сок Хи. Поддержку преобразованиям Intel оказали и крупные инвесторы: Nvidia приобрела акции компании на $5 млрд, SoftBank — на $2 млрд. С момента назначения Тана руководителем Intel её акции подорожали примерно в четыре раза. При этом глава компании не уточнил, какие именно этапы реструктуризации ещё предстоит завершить и когда весь процесс будет окончен.

Одна из главных задач Intel — сократить отставание от тайваньской TSMC в производстве полупроводников по передовым техпроцессам. Одновременно компания пытается укрепить позиции на рынке ИИ-чипов, где ей приходится конкурировать с Nvidia и другими производителями. При предыдущем генеральном директоре Пэтом Гелсингером Intel вложила миллиарды долларов в расширение производственных мощностей и развитие контрактного производства. Однако в третьем квартале 2024 года компания зафиксировала чистый убыток в размере $16,6 млрд. В декабре того же года Гелсингер покинул свой пост.

Тан признал, что восстановление бизнеса по контрактному производству чипов потребует многих лет. В качестве примера он привёл TSMC, которой, по его оценке, понадобилось от 10 до 20 лет, чтобы стать ведущим мировым производителем полупроводников на заказ. Разработка новых технологий производства и строительство фабрик требуют многомиллиардных инвестиций и длительной подготовки.

Помочь Intel в реализации долгосрочных планов может государственная поддержка. В 2025 году правительство США преобразовало ранее выделенное федеральное финансирование в инвестицию на $8,9 млрд, получив долю в размере 9,9% в Intel без права представительства в совете директоров. После последующего размещения акций эта доля сократилась примерно до 8,2%. По словам Тана, американская администрация не использует своё участие в капитале компании для влияния на её стратегию, сама Intel сохраняет независимость в принятии решений.

Комментируя конкуренцию с китайской полупроводниковой отраслью, Тан отметил, что у американских и китайских компаний есть как сильные стороны, так и недостатки. По его словам, в первую очередь необходимо учитывать, какие решения лучше отвечают потребностям частных и корпоративных клиентов, одновременно принимая во внимание геополитические ограничения. На вопрос о том, сможет ли Китай догнать США в технологиях производства чипов в ближайшие пять-десять лет, глава Intel ответил, что китайские компании уже сейчас «не так уж сильно отстают».

ПроцессорыIntelTSMCИсточники:Notebookcheck

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