Фирменные чехлы Apple для iPhone Duo будут держаться благодаря клею

Уже есть первые фото

Фирменный чехол Apple для нового складного iPhone Duo, как оказалось, имеет клейкие грани для крепления к смартфону.

В Сети появились первые живые фото силиконового чехла, который стоит 80 долларов. Как можно видеть, на обеих половинках есть защитные стикеры, которые скрывают нанесённый на соответствующих гранях клей. У одной из половинок такой стикер один, а у другой уже два.

Судя по всему, такие же наклейки есть и у чехла-книжки за 130 долларов. Обычно чехлы держатся на смартфонах просто за счёт плотного прилегания. Иногда производители используют крошечные магниты.

Фирменные чехлы Apple для iPhone Duo будут держаться благодаря клею
Источник изображения: Parker Ortolani (X)

Использование клея может не понравиться тем, кто часто меняет чехлы. Повредить смартфон клей вряд ли сможет, так как клейкие поверхности чехла, похоже, будут касаться только металла рамки. Однако решение всё равно довольно странное.

Мобильные телефоныAppleИсточники:Parker Ortolani (X)

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