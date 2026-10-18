Вся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra

Инсайдер Ice Universe опубликовал изображение, на котором представлены чехлы для четырех моделей будущей флагманской линейки Galaxy S27. Изображение позволяет составить представление о том, как будут различаться устройства в плане габаритов.

Слева направо: чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Источник изображения: Ice Universe

Судя по фото, Galaxy S27 будет мини-версией Galaxy S27 Plus, а Galaxy S27 Pro — мини-версией Galaxy S27 Ultra. Galaxy S27 Pro будет компактнее версии Ultra, но судя по вырезу в чехле получит такую же крупную камеру.

Официальная премьера линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.