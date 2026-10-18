«Первая в мире зарядка, защищающая батарею ноутбука». 100-ваттная зарядка Anker Laptop Charger Pro со встроенным экраном выходит в продажу 22 октября

На экран зарядки можно вывести различные темы оформления

Компания Anker объявила дату начала продаж зарядного устройства Laptop Charger Pro. Аксессуар представили в прошлом месяце на выставке IFA 2026. Первоначально рыночный релиз планировался на 17 сентября, но срок перенесли на 22 октября.

«Первая в мире зарядка, защищающая батарею ноутбука». 100-ваттная зарядка Anker Laptop Charger Pro со встроенным экраном выходит в продажу 22 октября
Источник изображения: Anker

По мощности и возможностям отображения информации новинка напоминает более раннее зарядное устройство Anker на 100 Вт с тремя портами и дисплеем. Однако у Laptop Charger Pro предусмотрен только один разъём USB-C. Экран показывает текущую выходную мощность и температуру, а также позволяет устанавливать обои.

Главное нововведение касается управления зарядкой. По заявлению Anker, устройство способно продлить срок службы аккумулятора подключённого ноутбука до 40%. Для этого используется распознавание подключённого устройства, позволяющее адаптировать процесс зарядки, специальный режим Care Mode и ограничение уровня заряда MacBook в диапазоне от 80 до 100%. При необходимости пользователь сможет переключиться в автоматический режим, рассчитанный на более быстрое восполнение заряда. Компания продвигает зарядку под слоганом «Первое в мире интеллектуальное зарядное устройство для ноутбука, созданное для защиты вашего аккумулятора».

Продажи Anker Laptop Charger Pro начнутся 22 октября. На сайте компании уже открыта регистрация для получения раннего доступа. Участникам обещают дополнительные подарки, в том числе органайзер для аксессуаров.

Корпуса, системы питания и охлажденияAnkerИсточники:Anker

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