Новый Mitsubishi Pajero уже можно заказать в России — от 8,42 млн рублей ⁠ 2

Новый Mitsubishi Pajero пятого поколения, представленный в сентябре 2026 года, уже можно заказать в России. Частные компании предлагают привезти внедорожник из Таиланда. Цены на праворульную версию в максимальной комплектации Top Grade начинаются от 8,42 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Новое поколение Pajero стало первым за примерно 20 лет. Внедорожник получил полностью переработанный дизайн. Габариты машины — 4920 х 1925 х 1910 мм, колёсная база — 2870 мм. Под капотом — 2,4-литровый турбодизель мощностью 201 л. с. Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода S-AWC. Внедорожник также оснащён понижающим рядом передач и блокируемым задним дифференциалом. В основе конструкции лежит усиленная лонжеронная рама с увеличенной долей высокопрочной стали.

Заказать новый Pajero можно, например, во Владивостоке: две компании предлагают доставить автомобиль в исполнении Top Grade за 8,421 млн рублей. В этой комплектации — панорамная крыша, цифровая панель приборов с диагональю 14,3 дюйма и мультимедийная система с сенсорным экраном такого же размера, аудиосистема Yamaha Ultimate с 12 динамиками, система кругового обзора и комплекс электронных помощников водителя Diamond Sense 360.

В Казани за поставку внедорожника просят заметно больше — 10,645 млн рублей. Комплектация в этом случае не уточняется. Разница в стоимости может зависеть от условий поставки, расходов на доставку и таможенное оформление, утилизационного сбора и других платежей.

Пока официальные цены на Mitsubishi Pajero пятого поколения объявлены только для Австралии. Самая доступная пятиместная версия там стоит сумму, эквивалентную почти 4 млн рублей. Базовый семиместный вариант оценён примерно в 4,1 млн рублей, а стоимость топовой модификации приближается к 5 млн рублей в пересчёте по текущему курсу.

Таким образом, при заказе из России новый Pajero обойдется примерно вдвое дороже.