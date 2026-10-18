SpaceX показала плотно упакованную ракету Falcon 9 — она разом запустит 32 спутника от разных компаний

SpaceX планирует запустить ракету Falcon 9 с 32 полезными нагрузками в рамках миссии Bandwagon-5 в понедельник, 19 октября 2026 года. Старт намечен с площадки SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Часовое стартовое окно откроется в 13:30 по московскому времени. В случае переноса резервная возможность предусмотрена на вторник, 20 октября, в тот же промежуток времени. Согласно расписанию SpaceX, трансляция начнётся примерно за 15 минут до старта.

Миссия относится к программе совместного выведения спутников, которая позволяет нескольким заказчикам отправлять аппараты на орбиту в рамках одного запуска. На борту Falcon 9 находятся 32 полезные нагрузки от компаний ICEYE, Tomorrow.io, Capella Space, Planet Labs, Viasat, Varda Space Industries и Umbra Lab.

Первая ступень Falcon 9, задействованная в запуске, совершит свой 19-й полёт. Ранее этот ускоритель использовался в миссиях Crew-9, RRT-1, Firefly Blue Ghost Mission 1, Fram2, SXM-10, MTG-S1, EchoStar XXV и SXM-11, а также для запуска десяти партий спутников Starlink.

После разделения ступеней первая ступень должна вернуться на Землю и совершить посадку на автономную плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Основная часть развёртывания полезных нагрузок запланирована примерно через час после старта, после второго включения двигателя второй ступени и завершения соответствующего этапа выведения. В течение последующих минут аппараты должны последовательно отделяться от ракеты. Последним в опубликованном расписании указан аппарат Starfall — его развёртывание начнется примерно через 2 часа 48 минут после старта.