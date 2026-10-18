Но это за Barebone-систему

Самый компактный мини-ПК с GeForce RTX 5080. Zotac Magnus One Ultra появился в продаже по цене 2647 долларов

Компания Zotac, кроме прочего, создаёт много разных мини-ПК, и вот теперь выпускает на рынок Zotac Magnus One Ultra — самый компактный готовый компьютер с GeForce RTX 5080.

Модель EU275080C была представлена ранее в этом году, а теперь появилась в продаже в Японии по цене около 2647 долларов. Но это Barebone-система, так что ОЗУ и SSD придётся докупать отдельно.

Кроме RTX 5080 (это именно настольная версия, а не мобильная) 11-литровый ПК также предлагает 20-ядерный процессор Core Ultra 7 Processor 265. Для ОЗУ и для SSD есть по два слота.

Из остального можно выделить Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и 850-ваттный блок питания.