Dell повышает цены на мониторы. И, похоже, это только начало

Память, SSD, видеокарты и процессоры уже подорожали — настал черед мониторов? Dell повысит цены на мониторы на 3–5% с октября ⁠ 1

Компания Dell планирует повысить отпускные цены на мониторы с октября 2026 года. По данным ChannelGate, подразделение производителя, занимающееся мониторами, разослало внутреннее уведомление о предстоящем пересмотре цен. Подорожание затронет преимущественно модели среднего сегмента и топовые модели.

Как сообщает IT Home со ссылкой на источники, цены на большинство затронутых моделей вырастут примерно на 3–5%. Для отдельных дорогостоящих мониторов повышение может оказаться более значительным, однако конкретные модели и новые цены пока не раскрываются.

По информации источников, Dell фактически переносит на покупателей часть увеличившихся издержек. Первое повышение себестоимости произошло ещё в июле, но тогда компания взяла дополнительные расходы на себя. Теперь производитель намерен скорректировать цены, чтобы компенсировать подорожание компонентов и другие затраты.

Источники также допускают дальнейший пересмотр цен из-за продолжающегося роста себестоимости. Иными словами, октябрьское повышение может оказаться не последним.