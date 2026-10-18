Японская миссия MMX соберёт грунт Фобоса с помощью азотных импульсов

Пневматический пробоотборник будет выдувать частицы с поверхности спутника в контейнер, а отдельное устройство возьмёт образцы из-под верхнего слоя

Японский космический аппарат MMX будет собирать грунт Фобоса, направляя на его поверхность короткие импульсы азота под высоким давлением. Газ поднимет рыхлые частицы, которые попадут в специальную камеру пробоотборника.

Технологию разработала компания Honeybee Robotics, входящая в Blue Origin, при поддержке NASA. Такой способ позволяет собирать материал на небесном теле со слабой гравитацией, где обычному буровому устройству трудно закрепиться и создать достаточное усилие для проникновения в грунт.

Пневматический пробоотборник — лишь одна из двух систем сбора вещества на борту MMX. Второе устройство, разработанное японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), должно извлечь материал из более глубоких слоёв.

Источник изображения: JAXA

Миссия рассчитывает доставить на Землю около 10 г грунта. Примерно 15% собранного материала получит NASA для хранения и изучения в лаборатории внеземных материалов Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне.

Образцы нужны, чтобы определить происхождение Фобоса и Деймоса — двух спутников Марса. Согласно одной из гипотез, они состоят из обломков, выброшенных с Марса при столкновении. Согласно другой гипотезе, это астероиды, захваченные гравитацией планеты. Химический состав грунта поможет проверить, содержит ли он материал марсианского происхождения или больше напоминает вещество астероидов.

Запуск MMX на японской ракете H3 с космодрома Танэгасима намечен на 19 октября 2026 года, 15:41 по восточному времени США. Стартовое окно продлится до 7 ноября. Аппарат должен прибыть к Марсу в августе 2027 года, а сбор грунта запланирован не ранее декабря 2028-го. Возвращение капсулы с образцами ожидается в 2031 году.