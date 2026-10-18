Не нужно ни Nvidia, ни AMD, ни Intel. Lenovo представила компьютер P7 на китайской платформе: 300 граммов, 190 TOPS и поддержкой моделей на 122 млрд параметров ⁠ 3

Компания Lenovo откроет предзаказы на компактный ИИ-компьютер P7 24 октября — в китайский День программиста. Презентация под названием Lenovo AI Host P7 Super Power Sharing Event состоится в 14:30 в технологическом парке Changsha Zhigu в городе Чанша провинции Хунань. Устройство предназначено для локального запуска больших языковых моделей и автономного выполнения сложных задач с помощью искусственного интеллекта.

В основе Lenovo P7 лежит связка SoC P1 и дополнительного нейропроцессора M50 dNPU от компании Chipcore Technology. Заявленная производительность локальных ИИ-вычислений достигает 190 TOPS. Система поддерживает развёртывание больших языковых моделей со 122 млрд параметров, контекстное окно объёмом до 128 тысяч токенов и скорость локальной генерации до 50 токенов в секунду. Вычислительные возможности внушительные, особенно с учетом того, что масса компьютера составляет всего 300 граммов, максимальное энергопотребление — 30 Вт, а уровень шума не превышает 35 дБА.

Чип P1 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5 6400 МТ/с. Он обеспечивает вывод изображения в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду и позволяет подключать до десяти внешних дисплеев. Среди интерфейсов заявлены четыре разъёма USB-C, PCIe 4.0, слот для карты ускорения ИИ и два сетевых интерфейса GMAC.

Одна из ключевых особенностей P7 — поддержка архитектуры Tianxi Claw, которая, по заявлению Lenovo, позволяет ИИ самостоятельно и точно выполнять сложные последовательности действий. В систему также встроена обновлённая персональная база знаний, предназначенная для хранения и использования пользовательской информации. Для защиты автономных операций предусмотрены четыре уровня безопасности.

В основе программной платформы лежит архитектура вычислений с использованием ИИ Tianxing, разработанная Lenovo совместно с ведущими лабораториями. По утверждению компании, применение 4-битного квантования позволяет приблизиться по точности к моделям с 16-битной точностью вычислений, одновременно повышая скорость инференса в два-пять раз при одинаковом количестве параметров.

Стоимость Lenovo P7 и подробности о конфигурациях компания пока не раскрыла. Предзаказы начнут принимать 24 октября.