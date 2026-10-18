«Я потрясен тем, насколько хорошо это работает». В Skoda заявили, что ИИ может лишить работы автомобильных дизайнеров ⁠ 4

В будущем автомобильной промышленности может потребоваться меньше дизайнеров из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил Карл Нойхольд, руководитель отдела экстерьера Skoda, входящей в Volkswagen Group, сообщил в интервью Autoweek. Нойхольд признался, что сам активно использует генеративный ИИ и поражён его возможностями.

«Я потрясен тем, насколько хорошо это работает. Я сам использую ИИ и каждый раз удивляюсь, как даже простой эскиз можно визуализировать за считаные секунды», — рассказал Нойхольд.

Инструменты вроде Vizcom, ChatGPT и Google Gemini способны превращать грубые ручные эскизы в детализированные изображения с реалистичными тенями, отражениями и окружением. Если ранние версии таких систем часто ошибались в логотипах и отдельных элементах конструкции, то последние обновления позволили заметно сократить количество подобных недочётов. Нойхольд назвал ИИ будущим автомобильного дизайна и подчеркнул, что специалистам необходимо осваивать новые инструменты, чтобы оставаться конкурентоспособными. По его мнению, работа дизайнера уже не ограничивается созданием эскизов: всё большее значение приобретает умение использовать ИИ для ускорения разработки и визуализации идей.

Вместе с тем Нойхольд предупредил о последствиях автоматизации для рынка труда. Если небольшая команда с помощью ИИ сможет выполнять прежний объём задач быстрее и эффективнее, дизайн-студиям может потребоваться меньше сотрудников. Это усложнит начинающим специалистам вход в профессию. При этом руководитель отдела дизайна Skoda не считает традиционные навыки устаревшими и советует молодым кандидатам по-прежнему показывать при устройстве на работу собственные рисунки от руки. Они позволяют оценить творческое мышление, чувство формы и способность самостоятельно разрабатывать концепции.