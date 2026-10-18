USB-C, до 8 ТБ и 20 Гбит/с: Ugreen D601A — новый корпус для SSD за $30

Он поддерживает и USB-A, и USB-C

Компания Ugreen представила доступный внешний корпус для твердотельных накопителей M.2 NVMe (модель получила обозначение D601A). Новинка доступна в двух версиях: с пропускной способностью до 10 и 20 Гбит/с. На Amazon младшая модель стоит $30, а старшая предлагается за $35 (со скидкой $5).

USB-C, до 8 ТБ и 20 Гбит/с: Ugreen D601A — новый корпус для SSD за $30
Источник изображения: Ugreen через Notebookcheck

Обе версии выполнены в алюминиевом корпусе, который помогает более эффективно отводить тепло. Для подключения предусмотрен встроенный кабель USB-C в оплётке с регулируемым зажимом. В комплект также входит переходник с USB-C на USB-A.

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Источник изображения: Ugreen через ITHome

Младшая версия использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Старшая поддерживает скорость до 20 Гбит/с.

Корпус поддерживает накопители форматов M.2 2230, 2242, 2260 и 2280. Максимальная заявленная ёмкость SSD составляет 8 ТБ. Для удобства предусмотрен световой индикатор состояния.

 

Носители информацииUgreenИсточники:NotebookcheckITHomeUgreen на Amazon

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