Cool X Wide получил дисплей на 6,38 дюйма и Helio G99

По примеру Huawei: представлен новый компактный смартфон с необычным экраном 16:10 от Coolpad ⁠ 5

Компания Coolpad открыла предварительные заказы на смартфон Cool X Wide — первую модель бренда с широкоформатным экраном.

Устройство оснащено дисплеем диагональю 6,38 дюйма с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Стоимость новинки пока не раскрывается. Покупателям предложат три варианта расцветки: белый, чёрный и красный.

Источник изображения: ithome // Coolpad

В основе смартфона лежит однокристальная система MediaTek Helio G99, работающая с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Максимальная конфигурация предусматривает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Дополнительно хранилище можно расширить с помощью карты TF объёмом до 256 ГБ. Основная камера получила датчик разрешением 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора Cool X Wide составляет 4600 мА·ч. Корпус устройства имеет размеры 150,3 × 94,5 × 8,95 мм.

Дата начала полноценных продаж и окончательная цена пока не объявлены.