Представлена подушка Xiaomi с подогревом и заботой о пояснице, которая следит за временем сидения

Xiaomi добавила в линейку товаров для дома подушку Mijia Heated Posture Cushion, предназначенную для повышения комфорта при длительной работе за столом. Устройство появилось на платформе Xiaomi Youpin, где сбор средств начнется 21 октября. На этапе краудфандинга цена составит 179 юаней (около 27 долларов).

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Конструкция подушки учитывает особенности тела и обеспечивает поддержку спины, поясницы, таза и ног. Встроенный инфракрасный датчик отслеживает продолжительность сидения и напоминает о необходимости двигаться. Система нагрева предлагает три температурных режима, а датчик NTC обеспечивает контроль температуры в реальном времени.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Каркас изготовлен из прочного нейлона методом цельного литья, что должно обеспечить устойчивость к деформации. Внутри находится упругая пена с эффектом памяти, прошедшая 50 000 циклов испытаний на сжатие. Два вентиляционных отверстия в основании помогают отводить тепло при продолжительном использовании.