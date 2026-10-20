От брони отеля до покупки авиабилетов: «Отелло» собрал перелёты и гостиницы в одном сервисе

В перспективе сервис позволит планировать поездку целиком в диалоге с ИИ-ассистентом

Сервис «Отелло» добавил возможность искать и покупать авиабилеты на внутренние и международные рейсы. Теперь пользователи могут подобрать перелёт и забронировать отель в одном месте, а сведения о поездке сохраняются в личном кабинете в разделе «Брони».

От брони отеля до покупки авиабилетов: «Отелло» собрал перелёты и гостиницы в одном сервисе
Источник изображения: Отелло

Для поиска нужно указать направление, даты и количество пассажиров во вкладке «Авиа». Сервис позволяет сравнивать доступные рейсы, применять фильтры, выбирать места в салоне, а также оформлять багаж и страховку.

По данным компании, около половины бронирований на «Отелло» для поездок по России приходится на маршруты протяжённостью более 500 км. Запуск продажи авиабилетов должен упростить планирование таких путешествий.

В сервисе также работает ИИ-ассистент, запущенный весной 2026 года. Он помогает выбирать отели и отвечает на вопросы пользователей в формате диалога. По данным «Отелло», им пользуются около 400 тыс. путешественников, а доля положительных оценок ответов превышает 90%.

Следующим этапом станет интеграция авиаперелётов в работу ассистента. Компания разрабатывает сценарий, в котором пользователь сможет подобрать билеты и отель в рамках одного диалога. В перспективе «Отелло» планирует расширять возможности сервиса для комплексного планирования поездок.

Сети и серверы2ГИСОтеллоИсточники:Отелло

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