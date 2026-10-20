Камера с солнечной панелью и прожектором, который преследует нарушителей. Представлена Baseus U2 Pro Outdoor

Компания Baseus представила на зарубежных рынках уличную камеру видеонаблюдения U2 Pro Outdoor. Главной особенностью новинки стал встроенный прожектор, который способен следить за движущимися объектами и направлять на них свет. Устройство оценили в 270 долларов.

Камера использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания людей, животных, автомобилей и курьерских доставок. При обнаружении движения система отправляет уведомление с описанием объекта и краткой сводкой события. Если на территорию проникнет посторонний, U2 Pro Outdoor сможет повернуть прожектор в его сторону, чтобы привлечь внимание и попытаться отпугнуть нарушителя. При этом подсветку можно использовать и для обычного освещения участка, например во время вечерних прогулок с собакой.

Для наблюдения за территорией предусмотрены две камеры с разрешением 3K, расположенные одна над другой. Верхний модуль непрерывно контролирует заданную область, а нижний оснащён механизмом поворота и наклона, позволяющим менять направление съёмки и расширять зону охвата.

В комплект также входит солнечная панель, которая помогает обеспечивать камеру энергией без постоянного подключения к электросети.