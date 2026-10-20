Хватит всем желающим: Россия нарастила ввоз смартфонов из Китая до максимума за два года

В сентябре поставки достигли 237,9 млн долларов

В сентябре 2026 года импорт смартфонов из Китая в Россию вырос на треть в годовом выражении и достиг 237,9 млн долларов. Это максимальный показатель с ноября 2024 года, следует из данных китайской таможни, проанализированных РИА Новости. По сравнению с августом объём поставок увеличился на 4%.

За январь–сентябрь Китай экспортировал в Россию смартфоны на общую сумму 1,61 млрд долларов. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост закупок не помог России сохранить место среди десяти крупнейших покупателей китайских смартфонов: по итогам сентября страна опустилась с девятой на 15-ю позицию.

Хватит всем желающим: Россия нарастила ввоз смартфонов из Китая до максимума за два года
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Крупнейшим импортёром китайских смартфонов в сентябре стали США, закупившие устройства на 3,95 млрд долларов. Второе место заняли Объединённые Арабские Эмираты с показателем 1,02 млрд долларов. В целом китайский экспорт смартфонов за месяц составил 16,83 млрд долларов — в 1,9 раза больше августовского значения и на 14% выше результата сентября прошлого года.

Мобильные телефоныИсточники:РИА Новости

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