Первый в мире лидар с разрешением 2160 линий, Nvidia SuperChip и Thor U, 3000 TOPS.В Китае собрали первое роботакси Eva Cab

Китайская компания Caocao Mobility совместно с Geely и партнёрами завершила сборку первого инженерного образца роботакси Eva Cab.

Проект перешёл к испытаниям полноразмерного автомобиля, созданного изначально для беспилотных перевозок. При разработке особое внимание уделили архитектуре машины, комфорту пассажиров, безопасности и организации коммерческой эксплуатации.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Eva Cab представили в апреле на Пекинском автосалоне. Автомобиль построен на базе технологической платформы Full-Domain AI 2.0 и получит электронную архитектуру EEA 4.0 с квантовыми технологиями защиты данных.

В вычислительный комплекс войдут решения Nvidia SuperChip и Thor U, а также Qualcomm Snapdragon 8797. Совокупная производительность превысит 3000 TOPS, что должно обеспечить аппаратную основу для автономного вождения четвёртого уровня. Разработчики также заявляют о семикратном увеличении числа параметров бортовой модели WAM и трёхкратном росте частоты её обработки.

Источник изображения: mydrivers // Geely

Одной из ключевых особенностей Eva Cab станет цифровой лидар с разрешением 2160 линий — первый в мире подобного заявленного класса, рассчитанный на серийное производство. Он сможет формировать до 25,92 млн точек в секунду и обнаруживать объекты на расстоянии до 600 метров.

По планам Caocao Mobility и Geely, серийный выпуск специальной версии Eva Cab начнётся в 2027 году.