25 000 мА·ч и зарядка с мощностью 250 Вт — новый пауэрбанк-монстр от Xiaomi

Xiaomi выпустила мобильный аккумулятор Power Bank Pro 25000 250W. Новинка получила аккумулятор ёмкостью 25 000 мА·ч, три выходных разъёма с суммарной мощностью до 250 Вт и встроенный цветной дисплей. В Китае устройство появилось на платформе Xiaomi Youpin по цене 999 юаней — около $140.

Пауэрбанк оснащён двумя разъёмами USB-C и одним USB-A. Один из портов USB-C встроен в выдвижной кабель длиной 70 см и поддерживает мощность до 140 Вт. Второй USB-C обеспечивает такую же максимальную мощность, а USB-A — до 120 Вт при использовании совместимых устройств и протоколов. При одновременной зарядке нескольких гаджетов суммарная выходная мощность не превышает 250 Вт.

Внутри установлен литий-ионный аккумулятор ёмкостью 25 000 мА·ч (97,36 Вт·ч), что позволяет провозить устройство в самолетах. Для контроля параметров работы предусмотрен встроенный цветной дисплей. Он отображает оставшийся заряд, текущую мощность зарядки и разрядки, температуру аккумулятора и состояние его «здоровья».

Габариты Xiaomi Power Bank Pro 25000 250W составляют 163,8 × 58,3 × 46,2 мм. Для подзарядки самого аккумулятора можно использовать встроенный кабель USB-C или отдельный порт USB-C. Максимальная входная мощность через каждый из этих интерфейсов достигает 140 Вт.