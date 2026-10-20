Вышла первая партия «умных» отечественных ИВЛ для новорожденных

Они в полтора раза дешевле импортных и уже успешно опробованы в перинатальных центрах

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» выпустил первые 10 аппаратов ИВЛ для новорожденных «Неолайн-1». Разработка помогает новорожденным дышать без интубации, а также постепенно переходить от искусственной вентиляции легких к самостоятельному дыханию.

В Ростехе рассказали, что одно из главных отличий новой разработки — автоматическая регулировка скорости потока. Устройство подает кислородно-воздушную смесь, непрерывно подстраиваясь под естественное дыхание младенца. Система компенсирует утечки воздуха и поддерживает необходимое давление в дыхательных путях, помогая лёгким оставаться расправленными. Это особенно важно для недоношенных детей с экстремально низкой массой тела.

Аппарат поддерживает несколько режимов дыхательной терапии. Он может подавать увлажнённую кислородно-воздушную смесь, поддерживать постоянное давление в дыхательных путях или автоматически чередовать уровни давления. Встроенная система отслеживает насыщение крови кислородом и частоту пульса — это помогает врачам подбирать параметры терапии с учётом состояния ребенка.

Производитель отмечает, что «Неолайн-1» — это отечественный аппарат экспертного класса, который не уступает ведущим зарубежным аналогам, но стоит в полтора раза дешевле. Устройство уже прошло апробацию в ведущих российских перинатальных центрах, подтвердив высокую эффективность, надежность и точность, заявили в Ростехе.