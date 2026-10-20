Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода

Базовая модель iPhone 18 должна выйти весной 2027 года

В сети появились чертежи предполагаемого iPhone 18, на которых смартфон отличается от предшественника оформлением основной камеры. Вместо привычного вертикального расположения двух модулей показан широкий горизонтальный блок в верхней части задней панели. При этом сами камеры по-прежнему размещены одна над другой, рядом находятся вспышка и дополнительные датчики.

По предварительным данным, смартфон сохранит две основные камеры разрешением 48 Мп: главную и сверхширокоугольную. Отдельный телеобъектив не предусмотрен. 

Среди ожидаемых характеристик называют процессор Apple A20, 9 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ, фронтальную камеру на 18 Мп, модем C2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода
Источник изображения: MajinBuofficia

Базовую модель представят весной 2027-го. Производство стандартного iPhone 18, как сообщается, может начаться в конце ноября. 

Информатор Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12, браке в iPhone 15, а также опубликовал точные фото макетов iPhone 16.

Мобильные телефоныИсточники:MajinBuofficia

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