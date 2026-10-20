AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠

Команда AliExpress СНГ подвела итоги продаж ноутбуков на платформе в России за третий квартал 2026 года и составила рейтинг десяти наиболее востребованных моделей. Первое место занял Honor X16, продажи которого почти в 1,6 раза превысили результат ближайшего конкурента — игрового Mechrevo Legend X. Третью строчку занял Lenovo ThinkBook 16+.

В рейтинге представлены устройства для работы, учёбы и игр. Четыре модели оснащены дискретной графикой Nvidia GeForce RTX, а у семи ноутбуков диагональ экрана составляет 16 дюймов. При этом пять моделей из десятки обходятся покупателям в среднем дешевле 60 тыс. рублей.

В список вошли по две модели Honor, Mechrevo, Xiaomi и Machenike. Среди них есть как производительные игровые устройства, так и компактные ноутбуки для повседневных задач.

Самым доступным участником рейтинга стал Chuwi CoreBook X с 14-дюймовым экраном, процессором AMD Ryzen 5 5500U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. На другом конце ценового диапазона оказался Mechrevo 16 Pro. В одной из конфигураций он получил процессор AMD Ryzen 9 8945HX, графику GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти и 32 ГБ оперативной памяти.

В десятку также вошли Honor X14, Xiaomi Redmi Book 16 и Redmi Book Pro 16, Machenike S15 и Light 16S. Единственным представителем Lenovo стал ThinkBook 16+, оснащённый 32 ГБ оперативной памяти и экраном с разрешением 3,2K.