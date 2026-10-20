Смартфон в ней размещен в разложенном состоянии, поэтому упаковка гораздо больше коробки для обычного iPhone

Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку ⁠ 3

В сети появились изображения упаковки складного смартфона Apple iPhone Duo. Фотографии опубликовал пользователь @MajinBuOfficial.

На коробках указаны обозначение модели A3720 и вариант с флеш-памятью на 256 ГБ. Кроме того, он выложил еще несколько фото и видеороликов, которые подтверждают, что смартфоны уже начинают поступать покупателям.

В раскрытом состоянии устройство становится самым тонким iPhone в истории бренда, а его внутренний экран по площади на 50% превосходит дисплей iPhone 18 Pro Max. Такой формат рассчитан на просмотр контента, игры и одновременную работу с несколькими задачами. Снаружи расположен 5,4-дюймовый дисплей, обеспечивающий 90% площади экрана iPhone 18 Pro при сохранении компактных размеров.

За производительность отвечает однокристальная система A20 Pro, а конструкция с двумя аккумуляторами призвана обеспечить продолжительную автономную работу в течение дня. Apple также подчёркивает надёжность шарнирного механизма, разработанного с высокой точностью для плавного и приятного открывания и закрывания устройства. Операционная система iOS 27 адаптирована к складному форм-фактору, сохраняя привычный интерфейс и одновременно предлагая новые способы взаимодействия с экраном.

Дополнительные возможности искусственного интеллекта реализованы через Siri AI на базе Apple Intelligence: система сможет учитывать персональный контекст пользователя, уделяя особое внимание конфиденциальности и защите данных.