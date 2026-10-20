Поддельные нейросети крадут данные и открывают доступ к смартфонам

Компания F6 и магазин приложений RuStore предупредили о росте мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники применяют нейросети для создания вредоносных программ, поиска уязвимостей и подготовки атак, а также распространяют поддельные ИИ-сервисы для кражи данных пользователей.

По данным F6, ИИ все чаще становится рабочим инструментом в кибератаках. В частности, преступники используют нейросети для автоматизации отдельных этапов взлома и обхода встроенных ограничений. В конце 2025 года была выявлена операция группы GTG-1002, участники которой задействовали ИИ-агентов Claude Code для выполнения 80–90% тактических задач.

Еще одна схема нацелена на пользователей, которые ищут бесплатные или взломанные версии нейросетей. Под видом популярных ИИ-ассистентов мошенники распространяют шпионские программы и приложения, позволяющие получить контроль над смартфоном. Ссылки на подделки рассылают по SMS, электронной почте и в мессенджерах.

Также выявлена схема с поддельными приложениями для поиска по изображениям. После установки вредоносной программы пользователю предлагают перезагрузить телефон, а затем сообщают о якобы обнаруженном вирусе и запрашивают кодовое слово от имени банка.

F6 и RuStore советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков. Необычные запросы на передачу кодов, банковских данных или удаленный доступ к устройству следует считать поводом для проверки.