Представлен хаб Asus для управления 14 вентиляторами

Компания Asus представила контроллер ROG GR120-1C, предназначенный для подключения вентиляторов GR120. Устройство размером 80,4 × 80,4 × 16,5 мм можно закрепить в корпусе компьютера с помощью магнитного крепления. Стоимость новинки на китайском рынке составляет 129 юаней.

Источник изображения: mydrivers // Asus

Хаб оснащён четырьмя разъёмами для подключения вентиляторов и позволяет управлять системой охлаждения, насчитывающей до 14 вентиляторов. Для стабильного питания предусмотрены два разъёма SATA. Также устройство получило встроенный предохранитель, защищающий электронику от перегрузки по току, и интерфейс USB 2.0 для подключения к компьютеру и расширения возможностей управления.

Источник изображения: mydrivers // Asus

Для настройки Asus ROG GR120-1C поддерживает фирменное программное обеспечение Armoury Crate. Через него можно регулировать скорость вращения вентиляторов и настраивать световые эффекты. Кроме того, контроллер позволяет синхронизировать подсветку совместимых устройств, чтобы создать единое оформление системы. Новинка ориентирована на пользователей, собирающих ПК с несколькими вентиляторами и управляемой RGB-подсветкой.